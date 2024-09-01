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Aydın'ın İncirliova ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

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Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Gerenkova Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Gerenkova Mahallesi'ne yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Meteoroloji Aydın için sağanak yağış uyarasında bulundu. Gerenkova Mahallesi'nde hava bir anda kapandı ve otluk alana yıldırım düştü. Yıldırımın gürültüsü ile mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. İkizdere çayının kenarına düşen yıldırım kuru utların tutuşmasına neden oldu. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan kuru ot ve çalılıklara müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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