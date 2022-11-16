Aydın'ın göbeğinde unutulan çanta polisleri alarma geçirdi Aydın'ın Efeler ilçesinde araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir kaldırımda unutulan çanta polis ekiplerini alarma geçirdi.

Aydın'ın göbeğinde unutulan çanta polisleri alarma geçirdi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir kaldırımda unutulan çanta polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Aykart dolum noktası üzerinde sahipsiz çantayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çanta, bomba imha ekibi tarafından özel kıyafet giyilerek kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını korku dolu gözlerle izlerken, çantadan çöp çıkması rahat bir nefes aldırdı.