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Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında ölü bulunan kişi kimliği belirlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir sulama kanalında bir ceset bulundu. Olay yerine gelen ekipler, cesedin 55 yaşındaki Yalçın Gürtaş'a ait olduğunu tespit etti. Cenaze otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.