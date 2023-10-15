Aydın'ın Efeler ilçesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 1997 Sokak'ta bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında A.D. tabanca ile vuruldu.

Yaralı, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.