Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alınırken, yapılan ilk incelemelere göre yangında 300 dönüm alan zarar gördü.

Efeler ilçesi Emirdoğan Mahallesi'ndeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun mücadelenin sonunda kontrol altına alındı. Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak ve 5 helikopter ile havadan, 5 su ikmal aracı, 20 arazöz, ve 7 su tankeri ile karadan yapılan söndürme çalışmalarında, bölgenin sarp olması ise ekipleri zorladı. Zaman zaman alevlenen bölgelere hızla müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre yangında 300 dönüm ormanlık ve zirai alanın zarar gördüğü öğrenildi. - AYDIN