Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işletmeye ait depoda yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işletmeye ait depoda yangın çıkarken itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Ata Mahallesi'ndeki bir işletmeye ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor. - AYDIN