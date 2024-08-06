Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde 31 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-35, KB-7) tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 31 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne göndrildi. - AYDIN