Aydın'ın Çine ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcısına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Çine ilçesinde M.G. (23) isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alından M.G. hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN