Aydın'ın Çine ilçesinde süt kamyoneti devrildi, 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde süt kamyonetinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Eskiçine Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer G.(36) yönetimindeki 48 YZ 697 plakalı süt kamyoneti, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan refüje çarparak devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü, araçta yolcu olarak bulunan eşi Nazife G. (33), çocukları M.F.G. (8) ve R.G. (5) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA