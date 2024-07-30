Aydın'ın Çine ilçesinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında 2 adet ruhsatsız silah ve şarjör ele geçirildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca ruhsatsız silah taşıyan, satan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye ekipler, Nazilli ilçesi Dereağzı Mahallesi'ndeki bir ikamete baskın düzenledi. Yapılan çalışma sonucunda Ç.G. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 54 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN