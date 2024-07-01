Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangınına müdahale

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Çine ilçesi Kabalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediyor. - AYDIN