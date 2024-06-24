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Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki ormanlık alandaki yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki ormanlık alandaki yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Konaklı Mahallesi Mezarlık mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbarla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler bölgeden ayrıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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