Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan dev yangın bulutları ilçe merkezinden görüntülendi.

Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevler rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Alhisar, Altıntaş ve Örmepınar mahallelerindeki ormanlık alanlarda etkili olan alevlerle birlikte dumanlar metrelerce yükseğe ulaştı. Dev yangın bulutları ilçe merkezinden görünürken, ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba gösteriyor. - AYDIN