Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde geniş alana yayılan orman yangınına müdahale sürüyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınına müdahale sürüyor.

Bozdoğan'ın Alhisar Mahallesi'nde 16 Ağustos Cuma günü saat 16.45 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye devam ediyor. Kırsal alanda çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgedeki ekipler büyük bir çaba harcıyor. Birçok gönüllü vatandaş da yangın söndürmek için çalışmalara destek verirken, yangının başladığı andan itibaren 24 saatten fazla bir süre geçmesine rağmen, ekipler alevleri kontrol altına almakta zorlanıyor. Şiddetli rüzgarlar ve sarp arazi şartları yangına müdahaleyi zorlaştırırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor. - AYDIN