Aydın'ın Batısında Kuvvetli Yağış Uyarısı

Aralıklarla devam eden yağışların Aydın'ın batısında bu gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, " Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan verilere göre, halen devam etmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor" denildi. - AYDIN