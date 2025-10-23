Aydın'ın Batısında Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji verilerine göre, Aydın'ın batısında devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Aralıklarla devam eden yağışların Aydın'ın batısında bu gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre, " Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan verilere göre, halen devam etmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor" denildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa