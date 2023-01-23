Aydın'ın 3 ilçesinde aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Kuyucak, Didim ve Kuşadası ilçelerinde aranan ve hakkında hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığıi aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuyucak ilçesinde "Bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Kuşadası ilçesinde de "Eşya hakkında hırsızlık" ve "Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından aranan ve hakkında toplam 10 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Didim ilçesinde ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN