Aydın İl Jandarma Komutanlığı Traktör Sürücülerini Bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından traktör sürücüleri 'ROPS sistemi ve reflektör' konusunda bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmasınca traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, Efeler ilçesi Baklaköy, Kalfaköy mahalleleri ile Karpuzlu İlçesi Gölcük Mahallesi'nde toplam 73 vatandaşa traktör kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerin neden olduğu sonuçlardan korumayı amaçlayan ROPS (Rollover Protection System) sistemi ve gece gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör ve traktör kullanımı konusunda bilgilendirme yapılarak el broşürü dağıtıldı. - AYDIN