Aydın İl Jandarma Komutanlığı Şubat Ayında 336 Aranan Şahsı Yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Şubat ayı içerisinde 336 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler, düzenledikleri operasyonlarla suç ve suçlulara nefes aldırmıyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından 1-29 Şubat tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 336 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 128 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 9 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan 10 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 4 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 185 şahsın bulunduğu öğrenildi. - AYDIN