Aydın İl Jandarma Komutanlığı Sanal Devriye Sonucunda 509 İnternet Sitesi Engellendi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen sanal devriye sonucunda 509 internet sitesi engellenirken, terör propagandası yapan 26 kişi de yakalandı. Sanal devriyeler, suç ve suçluluk ile mücadele kapsamında düzenli olarak yapılmaktadır.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Kasım ayında gerçekleştirilen sanal devriye sonucunda 509 internet sitesi engellenirken, terör propagandası yapan 26 kişi de yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde emniyet ve asayişin sağlanması vatandaşın huzuru ve güvenliği için suç ve suçluluk ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen sanal devriyeler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan sanal devriyede 268 adet Yasa Dışı Bahis içerikli site, 241 adet Fuhuş, Müstehcenlik içerikli site olmak üzere bilişim sistemleri üzerinden suç içerikli toplam 509 site engellendi. Ertelemeli İhtiyaç Kredisi, TOKİ Başvurusu, Sahte E-Devlet, Araç Yıkama İşlemleri, İhtiyaç Kredisi, HGS Ödeme İşlemleri gibi 258 adet Kimlik Hırsızlığı içerikli site engellendi. Aydınlatılan 2 olayda ise 6 şüpheli tespit edilerek haklarında adli soruşturmaya başlatıldı. Ayrıca 26 şahsın sosyal medya üzerinden Yasadışı Bahis ve Terör Örgütü Propagandası suçu içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN