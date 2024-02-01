Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kadına Karşı Şiddete Dikkat Çekti

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri semt pazarları ve kahvehaneleri gezerek kadına karşı şiddete dikkat çekti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Semt pazarı ve kahvehanelerdeki vatandaşları ziyaret eden ekipler, kadın vatandaşlara KADES Uygulaması erkek vatandaşlara ise 'Kadına El Kalkamaz' konularında bilgilendirme yaptı. "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla pankart açılarak, durumsal farkındalık oluşturan ekipler, broşür dağıtımı yaptı. Etkinlikte çocuklara da bayrak ve boyama kitabı dağıtıldı. - AYDIN