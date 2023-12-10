Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aranan Şahısları Yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan eş zamanlı operasyon çerçevesinde aranan şahıslar kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güveni için sorumluluk bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda; 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 1, hırsızlıktan 1, dolandırıcılıktan 1, diğer suçlardan aranan 5 ve ifadeye yönelik aranan 16 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN