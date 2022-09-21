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Aydın haberleri: Söke'de 1340 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Aydın haberleri: Söke'de 1340 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi

Aydın yerel 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan operasyonda 1340 adet bandrolsüz sigara paketi ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan operasyonda 1340 adet bandrolsüz sigara paketi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçuna yönelik çalışmalarda, Bağarası Mahallesi'nde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden 1 şüpheli şahsa yönelik olarak işyerinde arama ve yakalama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramada bandrolsüz 1340 adet sigara paketi ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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