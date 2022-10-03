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Aydın haberleri: Kuşadası'nda satırlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Aydın haberler... Kuşadası'nda satırlı bıçaklı kavga: 2 yaralı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan kavgada taraflar birbirlerine satır, bıçak, duba ve kalasla saldırdı.

Kuşadası'nda satırlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan kavgada taraflar birbirlerine satır, bıçak, duba ve kalasla saldırdı. Kavgada 2 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Ege Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önder Ö. ile Özkan Ö., Begonya Çıkmazı mevkiindeki bir apartmanın dış cephe tadilatını yaptığı sırada iddiaya göre apartmanın zemin katında oturan Bilal A. tarafından toz kalktığı gerekçesiyle uyarıldı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Bilal A., işyerinden aldığı satırla Özkan Ö.'yü sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin müdahalesiyle elinden satır alınan Bilal A., bu kez cebinden çıkardığı bıçakla Özkan Ö.'yü kovaladı. Duba ve kalaslarla karşılık veren tarafları, sokak sakinleri yatıştırma çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Başına aldığı darbelerle yaralanan Bilal A. ile sol bacağından yaralanan Özkan Ö., olay yerine gelen ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eşber Okayer - 3. Sayfa

Kuşadası Aydın kavga Ege 3. Sayfa Haberler

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