Aydın haberleri | Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Aydın habere göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Eyüp Çelik, motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, motosikleti ile beraber devrildi. Metrelerce sürüklenen Çelik, ağır şekilde yaralandı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuşadası Aydın Eyüp 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aydın haberleri | Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ölü - Haberler

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