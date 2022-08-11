Aydın gündem: Kuşadası'nda deprem korkuttu Aydın habere göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. AFAD'dan edinilen bilgiye göre, saat 17.59'da Kuşadası Körfez merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.96 km olarak kaydedildi. Deprem kentte kısa süreli korku ve panik oluşturdu. (Ekrem Keser - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuşadası Deprem Aydın 3. Sayfa Güncel Haberler

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