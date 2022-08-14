Aydın haberleri... Kuşadası'nda 5.0 büyüklüğünde deprem Gelen Aydın haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, saat 06.24'te merkez üssü Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli deprem, kentte panik oluşturdu. AFAD verilerine göre, deprem 7.0 kilometre derinliğinde 5.0 şiddetinde kaydedildi. Kentte deprem sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuşadası Körfezi Kuşadası Aydın AFAD 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aydın haberleri... Kuşadası'nda 5.0 büyüklüğünde deprem - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.