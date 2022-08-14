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Aydın haberleri... Kuşadası'nda 5.0 büyüklüğünde deprem

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Aydın haberleri... Kuşadası'nda 5.0 büyüklüğünde deprem

Gelen Aydın haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, saat 06.24'te merkez üssü Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli deprem, kentte panik oluşturdu. AFAD verilerine göre, deprem 7.0 kilometre derinliğinde 5.0 şiddetinde kaydedildi. Kentte deprem sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - AYDIN

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Körfezi Kuşadası Aydın AFAD 3. Sayfa Haberler

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