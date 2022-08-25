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Aydın haberleri: Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

3. Sayfa Haberleri

Aydın haberleri: Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

Aydın haberler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de akşam saatlerinde yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği'nin uyarılarının akşam saatlerinde Kocaeli'de gök gürültülü yağmur başladı. Şimşekler geceyi aydınlatırken, yarın yağışların İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik'te etkili olacağı açıklandı.

Kocaeli Valiliği, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. - KOCAELİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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