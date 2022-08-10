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Aydın haberleri! Didim'de zabıta müdürünü vuran saldırganların 2'si İstanbul'da yakalandı

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Aydın haberleri! Didim'de zabıta müdürünü vuran saldırganların 2'si İstanbul'da yakalandı

Aydın 3. sayfa haberi | Geçtiğimiz günlerde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken, saldırganların 3 kişi olduğu ve 2'sinin İstanbul'da yakalandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken, saldırganların 3 kişi olduğu ve 2'sinin İstanbul'da yakalandığı öğrenildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumu iyiye giderken Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayın ardından saldırganlara yönelik yeni gelişmelerin olduğunu kaydeden Başkan Atabay, "Biz saldırıyı gerçekleştirenlerin 2 kişi olduğunu düşünüyorduk ancak yapılan çalışmalar neticesinde 3 kişi oldukları tespit edildi ve işbirlikçi oldukları belirlenen 2 kişi İstanbul'da yakalandı. Tetiği çeken kişinin ise yakalama çalışması devam ediyor ve her yerde aranıyor. Soruşturma devam ediyor. Kaçıp saklanabileceklerini sanmıyorum. Eşkalleri belli, ortaya çıkacak. Onlar ortaya çıktıktan sonra bir geri plan varsa onlar da ortaya çıkacak. En kısa zamanda onun da yakalanıp adalete teslim edileceğini düşünüyorum" dedi.

Saldırı sebebine ilişkin henüz netlik kazanan bir durum olmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Atabay, "Usulsüzlüğe ve kanunsuzluğa biz hiç bir zaman yol vermeyeceğimizi söyledik ve yol vermedik de bugüne kadar. Elimizden geldiği kadar. Muhakkak usulsüzlük yapan bir sürü dosya var elimizde ve saldırının sebebinin onlardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Taburcu olması bekleniyor"

Zabıta Müdürü Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Atabay, "Zabıta Müdürümüz bugün ameliyat oldu. Son derece başarılı bir ameliyat geçirdi. Kendisini ziyaret ettim. Tedavisi devam ediyor ama büyük bir ihtimalle hafta ortasında taburcu olacağını düşünüyoruz. Sağlığı da iyi" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Didim Belediyesi İstanbul Zabıta Aydın 3. Sayfa Haberler

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