Haber : Aydın haberleri! Aydın'da orman yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberleri! Aydın'da orman yangını

 - Güncelleme:
Aydın haberleri! Aydın'da orman yangını

Aydın haber: Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan, yangın söndürme helikopterleri ile havadan yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Germencik Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title