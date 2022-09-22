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Aydın haberleri... Aydın'da 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Aydın haberleri... Aydın'da 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın haber: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki farklı olayda yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 47 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki farklı olayda yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 47 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı olayda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 47 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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