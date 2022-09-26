Aydın gündem: Aydın'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Aydın gündem haberi: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. (Onur Durmuş - Ekrem Keser/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuşadası Aydın 3. Sayfa Güncel Haberler

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