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Aydın haberi! Nazilli'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Aydın haberi! Nazilli'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Aydın yerel 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın öğlen saatlerinde Yellice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Nazilli Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan yapılan müdahalesi ile alevler söndürüldü. Yangında 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

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