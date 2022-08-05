Aydın haberi | Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Haberler

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Aydın haberi | Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Aydın haberi | Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Aydın haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde çok sayıda adreste ve araçlarda yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu, tabanca ve hap ele geçirilirken yakalanan 2 kişi de tutuklandı.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çok sayıda adreste ve araçlarda yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu, tabanca ve hap ele geçirilirken yakalanan 2 kişi de tutuklandı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler yaptığı son operasyonda Nazilli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve aralarında ticari taksi şoförünün de bulunduğu 2 şahsı takibe aldı. Geçtiğimiz gece operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri 2 zehir tacirini Yeni Mahalle ve Yeşil Mahalle de bulunan adreslerinde yakaladı. Eş zamanlı olarak araçlarında da adli arama gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, yüklü miktarda metamfetamin ve esrar isimli uyuşturucu maddeler, hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 95 adet sentetik ecza ve 15 bin TL para ele geçirildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüpheli taksi şöförü T.Ö ve E.D emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

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