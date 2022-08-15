Haber : Aydın haberi | Nazilli'de apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberi | Nazilli'de apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı

Aydın haberi | Nazilli'de apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı

Aydın haberler: Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartmana yayılan kötü koku nedeni ceset çıkarken, 75 yaşındaki Mehmet Pazarlı ekipler tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartmana yayılan kötü koku nedeni ceset çıkarken, 75 yaşındaki Mehmet Pazarlı ekipler tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Şirinevler Mahallesi 248 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanı saran kötü kokunun nedenini araştıran apartman sakinleri kokunun yalnız yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Pazarlı'nın evinden geldiğini fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yardımıyla Pazarlı'nın yaşadığı eve balkondan girdi. Ekipler Pazarlı'yı kanepede hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekipleri yapılan kontrollerde Pazarlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pazarlı'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şirinevler Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title