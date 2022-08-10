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Aydın haberi! Kuşadası'ndaki operasyonda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi

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Aydın haberi! Kuşadası'ndaki operasyonda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi

Aydın haberler... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit eden ekipler gerekli hazırlıklarının ardından operasyon için düğmeye bastı. İkamette yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör ve 41 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca evde bulunan buzdolabının içinde ve dış kapının üzerinde bulunan asma tavana gizlenmiş vaziyette 13 parça halinde satışa hazır halde toplam 61.95 gram kokain olarak tabir edilen uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan şüpheli B.S. ise narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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