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Aydın haberi: Kuşadası'ndaki ev yangına itfaiye hızlı müdahale etti

3. Sayfa Haberleri

Aydın haberi: Kuşadası'ndaki ev yangına itfaiye hızlı müdahale etti

Aydın gelişmesine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, alevler itfaiyenin yoğun çabası ile söndürüldü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, alevler itfaiyenin yoğun çabası ile söndürüldü.

Yangın, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde bir evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası ile yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken herhangi bir can kaybı ya da yaralanma gerçekleşmedi. İtfaiye soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası İtfaiye Aydın 3. Sayfa Haberler

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