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Aydın haberi: Kuşadası'nda hırsızlara geçit verilmiyor

3. Sayfa Haberleri

Aydın haberi: Kuşadası'nda hırsızlara geçit verilmiyor

Aydın haberler: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otodan hırsızlık ve evden hırsızlık olayının şüphelisini tespit edip kıskıvrak yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otodan hırsızlık ve evden hırsızlık olayının şüphelisini tespit edip kıskıvrak yakaladı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri başarılı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, O.O., isimli hırsızın 5'i otomobil ve 1 tanesi de evden hırsızlık yaptığını uzun uğraşlar sonucu tespit eden ekipler harekete geçti. Yaklaşık 350 saatlik kamera görüntüsünü izleyen ekipler uzun uğraşlar sonucu hırsızın kimliğini tespit ederek operasyon hazırlıklarına başladı. Meteoroloji kavşağı civarında hırsızı takip esnasında Asayiş Büro Amirliği ekipleri O.O.'yu yakaladı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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