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Aydın haberi! Kuşadası'nda 1 kişi silahla vurularak yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Aydın haberi! Kuşadası'nda 1 kişi silahla vurularak yaralandı

Edinilen Aydın haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi çıkan tartışma sonucu silahla karnından vurularak yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi çıkan tartışma sonucu silahla karnından vurularak yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belli olmayan bir kişi ile S.İ. tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu belinden silahını çıkartan kimliği belirsiz kişi, S.İ.'ye kurşun yağdırdı. Karnından yaralanan S.İ. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri başta olmak üzere, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yunus ekipleri ve devriye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla yaralanan S.İ.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri tarafından silahlı saldırganın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatılırken, hastanede tedavi altına alınan S.İ.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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