Aydın haberi | Didim'de 45 düzensiz göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Aydın 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışan 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışan 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere Didim Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Edinilen bilgiye göre; Didim'den yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenler Tekağaç mevkiinde Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 45 düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkartıldı. 45 düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Göçmen Didim Aydın 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aydın haberi | Didim'de 45 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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