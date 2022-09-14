Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberi... Didim'de 100 kilogram deniz börülcesi ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Aydın haberi... Didim'de 100 kilogram deniz börülcesi ele geçirildi

Aydın 3. sayfa haberi: Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan nesli tehlike altında olan 100 kilogram deniz börülcesi ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan nesli tehlike altında olan 100 kilogram deniz börülcesi ele geçirildi.

Olay, 13 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Batıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede uygulama yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada çuvalların içerisinde yaklaşık 100 kilogram deniz börülcesi ele geçirildi. Araç sürücüsü olan şahıs hakkında biyokaçakçılık çerçevesinde 2872 Sayılı Çevre Kanunun 'biyolojik çeşitliliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması' maddesine istinaden işlem yapıldı. Ele geçirilen deniz börülceleri de Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tragger Eylül Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title