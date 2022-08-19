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Aydın haberi: Aydınlı gencin şüpheli ölümü sevenlerini yasa boğdu

Aydın haberi: Aydınlı gencin şüpheli ölümü sevenlerini yasa boğdu

Aydın haber... Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 yaşındaki Aydın Muhammed Serbest, evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 yaşındaki Aydın Muhammed Serbest, evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan gencin şüpheli bulunan ölümü üzerine inceleme başlatıldı.

Aslen Aydın'ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'nden olan ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Muhammed Serbest'in (30), ani ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Edinilen bilgiye göre, Aydınlı genç bir anda fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Serbest, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydınlı gencin, ani ölümünün şüpheli bulunması üzerine inceleme başlatıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Serbest'in kesin ölüm nedenin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtilirken, genç adamın zehirlenerek öldüğü şüphesi üzerinde duruluyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Muğla Aydın 3. Sayfa Haberler

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