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Aydın haberi... Aydın'da "torbacı" operasyonu

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Aydın haberi... Aydın'da 'torbacı' operasyonu

Aydın haberi... Aydın'ın Efeler ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bir adrese gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi tutuklanırken, evde yapılan aramada uyuşturucuların yanı sıra 117 bin TL ile 10 adet tarihi değeri olan sikke ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bir adrese gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi tutuklanırken, evde yapılan aramada uyuşturucuların yanı sıra 117 bin TL ile 10 adet tarihi değeri olan sikke ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde uyuşturucu ve uyuşturucu satıcıları ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Ovaeymir Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda 70 gram metamfetamin maddesi ile 2 adet hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 117 bin TL ve 110 adet tarihi değeri olan sikke ele geçirildi. Operasyonda S.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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