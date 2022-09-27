Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberi... Aydın'da aranan 3 şahıs jandarmaya takıldı

3. Sayfa Haberleri

Aydın haberi... Aydın'da aranan 3 şahıs jandarmaya takıldı

Aydın haberi... Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. İl genelinde uygulanan denetimler çerçevesinde Söke ilçesinde, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile yine aynı suçtan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan başka bir şahıs yol emniyet ve kontrolü esnasında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan '2313 Sayılı Kanuna Aykırılık' suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ise Efeler ilçesinde yol emniyet ve kontrolü esnasında yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title