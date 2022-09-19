Aydın haberi! Aydın'da 342 adet sentetik hap ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Aydın gelişmesine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kullanımı izne tabi olan 342 adet sentetik hap ele geçirildi. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kullanımı izne tabi olan 342 adet sentetik hap ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imalı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde, Mustafapaşa Mahallesi'nde 1 şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında kullanımı izne tabi olan değişik türlerde 342 adet adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kuyucak Aydın 3. Sayfa Haberler

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