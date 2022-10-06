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Aydın haberi | Aydın'da 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Aydın haberi | Aydın'da 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 27 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 27 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarda, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından geri itme yöntemi ile ölüme terkedilen 27 düzensiz göçmen Kuşadası ilçesi İlyasağa mevkiinde kurtarıldı. Kurtarılan 27 düzensiz göçmen işlemlerinin bitmesini müteakip Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kuşadası Göçmen Aydın 3. Sayfa Haberler

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