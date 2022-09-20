Aydın haber... Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Aydın gündem haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grup olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi. Ekipler, can salındaki 13 yabancı uyrukluyu kurtarıp kıyıya çıkardı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. 3. Sayfa Kaynak: AA / Ferdi Uzun Yunanistan Kuşadası Aydın 3. Sayfa Güncel Haberler

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