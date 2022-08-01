Aydın haberi: Ankara İl Jandarma Komutanlığı 12 farklı hırsızlık olayını aydınlattı - Haberler

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Aydın haberi: Ankara İl Jandarma Komutanlığı 12 farklı hırsızlık olayını aydınlattı

Aydın haberi: Ankara İl Jandarma Komutanlığı 12 farklı hırsızlık olayını aydınlattı

Aydın haberler: Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Ankara'nın bir çok bölgesinde ki hırsızlık olayları aydınlatıldı.

 - Güncelleme:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Ankara'nın bir çok bölgesinde ki hırsızlık olayları aydınlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Altındağ, Haymana, Etimesgut, Mamak, Polatlı, Sincan, Gölbaşı ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 12 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Meydana gelen olaylarda 20 şüpheli şahıs tespit edilerek haklarında adli işlemlere başlandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sincan Ankara 3. Sayfa Haberler

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