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Aydın haber | Kuşadası'nda üç düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Aydın haber | Kuşadası'nda üç düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen Aydın gelişmesine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deniz yolu ile yurt dışına kaçmak isteyen 3 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, şahısların yanlarındaki ekipmanlara el konuldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deniz yolu ile yurt dışına kaçmak isteyen 3 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, şahısların yanlarındaki ekipmanlara el konuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik havadan İHA ve helikopter, karadan fotokapan ve devriye faaliyetleri, denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin muhtemel geçiş güzergahlarından biri olan Kuşadası ilçesi Milli Park içerisinde görevlendirilen Efeler Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından icra edilen keşif kol devriye faaliyetinde 3 düzensiz göçmen yurt dışına çıkmak amacıyla yanlarında bulundurdukları deniz aletleriyle birlikte yakalandı Yakalanan düzensiz göçmenlerin gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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