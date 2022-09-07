Aydın haber: Jandarmanın Buharkent'teki standına ilgi yoğun oldu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Buharkent'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100.Yıldönümünde stant açarak vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Buharkent ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinlerinde Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısmı, İz Takip Köpeği (Elbet) Uyuşturucu Madde Tespit Köpeği (Garip), Trafik Timi ve Jandarma Motosikletli Trafik Timi'nin katılımı ile Jandarma standı açıldı. Stantta; çevre, doğa ve hayvan sevgisi, orman yangınlarına karşı alınabilecek emniyet tedbirleri, "Kadına El Kalkamaz" projesinin tanıtımı, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), kask ve traktörlerde devrilmeye karşı koruma sistemi (ROPS) kullanımının önemi, emniyet kemeri kullanımının faydaları konularında vatandaşlar bilgilendirildi. Ziyarete gelen vatandaşlara ve çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi, Boyama Kitabı, Türk Bayrağı ve broşür dağıtıldı. Ayrıca "Kadına El Kalkamaz" pankartı açılarak hazırlanan video elektronik reklam panosunda yayımlandı. - AYDIN