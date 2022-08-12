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Aydın haber | Buharkent'te müstakil ev alevlere teslim oldu

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Aydın haber | Buharkent'te müstakil ev alevlere teslim oldu

Aydın bölgesinden gelen habere göre Aydın'ın Buharkent ilçesinde müstakil bir ev çıkan yangında küle döndü.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde müstakil bir ev çıkan yangında küle döndü.

Yangın, akşam saat 21.00 sıralarında Ortakçı Mahallesi Meryemoğlu mevkiinde müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahısların kirada oturdukları öğrenilen bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olay sırasında evde kimsenin bulunmaması da büyük bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Buharkent İtfaiye Aydın 3. Sayfa Haberler

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